***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Süresi SüresizFonun Tasfiye TarihiFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 30.04.20212 21.12.2022Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:30 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU ( TEFAS ) 10000 - Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 10.000 pay ve katları şeklinde alımda bulunabilirler. Katılma paylarının iadesinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.09:00-13:30 QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10000 - Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 10.000 pay ve katları şeklinde alımda bulunabilirler. Katılma paylarının iadesinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.09:00-13:30 QNB FİNANSBANK A.Ş. 10000 - Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 10.000 pay ve katları şeklinde alımda bulunabilirler. Katılma paylarının iadesinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00178 0,65 0,00178 0,65 0 0 - 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089008BIST