***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Hisse Senedi FonISIN Kodu TRYFIPO00578Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 05.04.2023Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıQNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:30 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU 1 - -09:00-13:30 QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 - -09:00-13:30 QNB FİNANSBANK A.Ş. 1 - -Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.qnbfp.comFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi, BIST 100 Endeksi dışında kalan şirketlerin ortaklık paylarından bir portföy oluşturmaya dayalıdır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksi'nde (XTUMY) yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. BIST Tüm-100 Endeksi (XTUMY), BIST Tüm Endeksine dahil olan, ancak BIST 100 Endeksi'nin dışında kalan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşur. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören (BIST Tüm Endeksi'ne dahil olup, BIST 100 Endeksi'nde yer almayan) ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ilgili ihraççı paylarına veya ilgili pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ilgili ihraççı paylarına veya pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine veya ilgili ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. 7Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00822 3 0,00822 3 0 - 0 - 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞeref DURNA 27.07.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarZiya ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBahar ÇAKAN 2017 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSISafa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIEyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSISinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0(212) 282-2254 fonoperasyon@qnbfi.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaŞeref DURNA Grup Müdürü 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155476BIST