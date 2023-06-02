***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2023 08:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Hisse Senedi Fon
ISIN Kodu TRYFIPO00578
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 05.04.2023
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU 1 - -
09:00-13:30 QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 - -
09:00-13:30 QNB FİNANSBANK A.Ş. 1 - -
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.qnbfp.com
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, BIST 100 Endeksi dışında kalan şirketlerin ortaklık paylarından bir portföy oluşturmaya dayalıdır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksi'nde (XTUMY) yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. BIST Tüm-100 Endeksi (XTUMY), BIST Tüm Endeksine dahil olan, ancak BIST 100 Endeksi'nin dışında kalan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşur. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören (BIST Tüm Endeksi'ne dahil olup, BIST 100 Endeksi'nde yer almayan) ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ilgili ihraççı paylarına veya ilgili pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ilgili ihraççı paylarına veya pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine veya ilgili ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. 7
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00822 3 0,00822 3 0 - 0 - 0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref DURNA 27.07.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Bahar ÇAKAN 2017 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0(212) 282-2254 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Şeref DURNA Grup Müdürü 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155476
BIST