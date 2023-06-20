***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.06.2023 09:40
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföyünün günlük bazda en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı sağlamayı hedeflemektedir. Hisse senetlerinin yüksek riskine karşılık yüksek getiri imkânlarından faydalanılması amaçlanmaktadır 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160200
BIST
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11:025.263
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,16
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.294
11:0223,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0243
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6444
En Düşük
23,4650
11:0225,8193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0663
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9031
En Düşük
25,5612
11:021.483,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.483,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.485,19
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler11:00
|DAGHL
|11,99
|8.683.903
|% 10,00
|
|FORTE
|19,50
|205.140.605
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|11.713.774
|% 9,98
|
|BURCE
|172,10
|30.428.002
|% 9,97
|
|AVHOL
|80,50
|17.850.553
|% 9,97
|
|VKFYO
|15,33
|5.632.027
|% -9,98
|
|IHAAS
|113,00
|10.101.461
|% -9,67
|
|QNBFL
|85,30
|25.675
|% -7,23
|
|CANTE
|25,90
|134.520.996
|% -5,47
|
|BRKVY
|20,98
|12.652.384
|% -5,32
|
|THYAO
|172,80
|1.569.664.369
|% -0,69
|
|PASEU
|35,22
|1.211.902.484
|% -3,72
|
|YKBNK
|12,29
|792.720.639
|% 0,82
|
|AKBNK
|18,64
|605.086.566
|% 0,70
|
|SASA
|53,85
|591.739.254
|% 1,51
|
|YKBNK
|12,29
|792.720.639
|% 0,82
|
|PASEU
|35,22
|1.211.902.484
|% -3,72
|
|EKGYO
|6,80
|235.372.360
|% 0,29
|
|AKBNK
|18,64
|605.086.566
|% 0,70
|
|ISCTR
|13,00
|412.725.432
|% 0,93
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5941
|23,5991
|% 0,10
|
|Euro
|25,8124
|25,8193
|% 0,26
|
|Sterlin
|30,1047
|30,2557
|% -0,01
|
|Frank
|26,2374
|26,3954
|% -0,06
|
|Riyal
|6,2720
|6,3035
|% -0,07
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|4,26
|
|Altın Gr.
|1.484
|1.484
|2,99
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.731
|4.838
|2,00
|
|Çeyrek
|2.366
|2.419
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|0,31
|