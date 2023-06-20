***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, portföyünün günlük bazda en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı sağlamayı hedeflemektedir. Hisse senetlerinin yüksek riskine karşılık yüksek getiri imkânlarından faydalanılması amaçlanmaktadır 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160200BIST