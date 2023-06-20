***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.06.2023 11:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-17:00 QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10,000 - Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 10.000 pay ve katları şeklinde alımda bulunabilirler. Katılma paylarının iadesinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160291
BIST
'
13:535.288
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 18,37
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
13:5323,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0239
|Açılış
|: 23,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
13:5325,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0309
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
13:531.481,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.481,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler13:51
|DAGHL
|11,99
|14.215.466
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|27.278.956
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|240.533.631
|% 9,98
|
|VKFYO
|18,73
|41.480.491
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|12.998.214
|% 9,98
|
|BMSTL
|60,30
|108.911.845
|% -9,93
|
|IHAAS
|114,10
|29.112.369
|% -8,79
|
|BRKVY
|20,68
|23.683.157
|% -6,68
|
|PSGYO
|6,36
|114.926.833
|% -6,47
|
|QNBFL
|86,00
|201.373
|% -6,47
|
|THYAO
|173,20
|3.812.282.579
|% -0,46
|
|PASEU
|34,54
|2.394.011.329
|% -5,58
|
|YKBNK
|12,33
|2.065.910.151
|% 1,15
|
|AKBNK
|18,87
|1.780.837.971
|% 1,94
|
|SASA
|54,00
|1.583.294.286
|% 1,79
|
|YKBNK
|12,33
|2.065.910.151
|% 1,15
|
|AKBNK
|18,87
|1.780.837.971
|% 1,94
|
|ISCTR
|13,20
|1.149.653.491
|% 2,48
|
|PASEU
|34,54
|2.394.011.329
|% -5,58
|
|EKGYO
|6,76
|469.715.790
|% -0,29
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5917
|23,5970
|% 0,09
|
|Euro
|25,7856
|25,7914
|% 0,15
|
|Sterlin
|30,0360
|30,1867
|% -0,23
|
|Frank
|26,2062
|26,3640
|% -0,18
|
|Riyal
|6,2731
|6,3045
|% -0,06
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|0,61
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.854
|-6,00
|
|Tam
|9.657
|9.903
|-22,26
|
|Yarım
|4.734
|4.813
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.407
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|18,06
|18,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,67
|