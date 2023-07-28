***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2023 10:46
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 24.11.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176148
BIST
'
12:246.968
En Düşük
|Değişim
|: 1,63%
|| 111,78
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
6.992
12:2426,9536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0515
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
12:2429,5686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0145
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,6381
En Düşük
29,4967
12:241.689,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.689,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.696,52
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler12:22
|SDTTR
|238,80
|470.649.175
|% 10,00
|
|ATAKP
|47,78
|10.326.070
|% 9,99
|
|TTRAK
|668,60
|360.671.340
|% 9,99
|
|ETYAT
|8,16
|12.612.855
|% 9,97
|
|KLSER
|30,24
|6.996.084
|% 9,96
|
|OYAYO
|40,56
|43.259.311
|% -9,99
|
|PENTA
|24,48
|874.751.842
|% -9,93
|
|ITTFH
|5,12
|54.124.413
|% -6,23
|
|FORTE
|69,85
|99.439.068
|% -5,29
|
|IDEAS
|40,94
|18.083.888
|% -3,67
|
|THYAO
|231,60
|5.090.677.379
|% 1,36
|
|YKBNK
|13,85
|4.042.425.526
|% 5,00
|
|ASTOR
|104,30
|3.380.798.738
|% 2,96
|
|EREGL
|38,48
|2.398.066.149
|% 1,48
|
|EKGYO
|8,68
|2.381.264.883
|% 2,48
|
|YKBNK
|13,85
|4.042.425.526
|% 5,00
|
|EKGYO
|8,68
|2.381.264.883
|% 2,48
|
|SKBNK
|3,11
|794.905.368
|% 4,01
|
|ISCTR
|14,87
|2.056.285.632
|% 3,48
|
|AKBNK
|28,06
|2.290.756.836
|% 6,13
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9481
|26,9536
|% 0,19
|
|Euro
|29,5564
|29,5686
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,4273
|34,6000
|% 0,19
|
|Frank
|30,7993
|30,9849
|% -0,22
|
|Riyal
|7,1630
|7,1989
|% 0,04
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|4,43
|
|Altın Gr.
|1.689
|1.690
|4,89
|
|Cumhuriyet
|11.268
|11.438
|-4,00
|
|Tam
|11.019
|11.101
|-42,00
|
|Yarım
|5.501
|5.576
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.788
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,94
|0,04
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-0,23
|