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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.07.2023 11:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 03.06.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176154


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BIST En Aktif Hisseler12:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 238,80 471.560.913 % 10,00  
ATAKP 47,78 10.380.348 % 9,99  
TTRAK 668,60 360.960.175 % 9,99  
ETYAT 8,16 12.687.144 % 9,97  
KLSER 30,24 7.084.234 % 9,96  
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12:25 Alış Satış %  
Dolar 26,9480 26,9535 % 0,19  
Euro 29,5576 29,5692 % 0,05  
Sterlin 34,4364 34,6091 % 0,21  
Frank 30,8108 30,9964 % -0,18  
Riyal 7,1627 7,1986 % 0,04  
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12:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 4,74  
Altın Gr. 1.688 1.689 3,96  
Cumhuriyet 11.259 11.429 -13,00  
Tam 11.011 11.093 -50,00  
Yarım 5.497 5.572 -25,00  
Çeyrek 2.757 2.786 -13,00  
Gümüş.Ons 24,15 24,19 0,05  
Gümüş Gr. 20,93 20,95 0,04  
B. Petrol 83,52 83,52 -0,27  
Seans Raporu 12:25
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