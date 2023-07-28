***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2023 11:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 03.06.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176154
BIST
'
12:256.967
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 111,18
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
6.992
12:2526,9535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0514
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
12:2529,5692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0151
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,6381
En Düşük
29,4967
12:251.689,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.689,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.696,52
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler12:25
|SDTTR
|238,80
|471.560.913
|% 10,00
|
|ATAKP
|47,78
|10.380.348
|% 9,99
|
|TTRAK
|668,60
|360.960.175
|% 9,99
|
|ETYAT
|8,16
|12.687.144
|% 9,97
|
|KLSER
|30,24
|7.084.234
|% 9,96
|
|OYAYO
|40,56
|43.325.911
|% -9,99
|
|PENTA
|24,48
|877.535.071
|% -9,93
|
|ITTFH
|5,14
|58.328.342
|% -5,86
|
|FORTE
|69,75
|101.136.193
|% -5,42
|
|YGYO
|2,92
|84.516.340
|% -3,31
|
|THYAO
|231,60
|5.114.258.328
|% 1,36
|
|YKBNK
|13,89
|4.090.324.404
|% 5,31
|
|ASTOR
|104,20
|3.439.797.988
|% 2,86
|
|EREGL
|38,42
|2.426.895.922
|% 1,32
|
|EKGYO
|8,68
|2.397.719.201
|% 2,48
|
|YKBNK
|13,89
|4.090.324.404
|% 5,31
|
|EKGYO
|8,68
|2.397.719.201
|% 2,48
|
|SKBNK
|3,11
|797.992.961
|% 4,01
|
|ISCTR
|14,89
|2.064.812.605
|% 3,62
|
|AKBNK
|28,10
|2.314.392.535
|% 6,28
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9480
|26,9535
|% 0,19
|
|Euro
|29,5576
|29,5692
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,4364
|34,6091
|% 0,21
|
|Frank
|30,8108
|30,9964
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1627
|7,1986
|% 0,04
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|4,74
|
|Altın Gr.
|1.688
|1.689
|3,96
|
|Cumhuriyet
|11.259
|11.429
|-13,00
|
|Tam
|11.011
|11.093
|-50,00
|
|Yarım
|5.497
|5.572
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.786
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|0,04
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|-0,27
|