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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.10.2023 19:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak temiz enerji ve su temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Temiz enerji ve su temalarından her birine ayrı ayrı ve devamlı olarak fon toplam değerinin asgari %40?ı oranında yatırım yapılacaktır. Fon?un yatırım amacı, söz konusu temalara ilişkin sektörlerde üretici, geliştirici, dağıtıcı, altyapı sağlayıcı veya kurucu olarak faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere, yatırım temalarına uygun şirketlerin fonlanmasına destek olmak, söz konusu kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede BIST Elektrik Endeksi, NASDAQ Clean Edge Green Energy Total Return Index (Temiz Enerji Endeksi) ve NASDAQ OMX US Water Total Return Index (Su Endeksi) bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir. Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde öncelikle temiz enerji ve su temaları bazında seçim yapılır ve ilgili faaliyet alanlarına yönelik finansal endekslerin performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında ?temiz enerji?, ?sürdürülebilir enerji?, ?yenilenebilir enerji?, ?yeşil enerji?, ?alternatif enerji? veya ?su? ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206978


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