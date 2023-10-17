***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2023 10:19
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-17:00 QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10000 - Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 10.000 pay ve katları şeklinde alımda bulunabilirler. Katılma paylarının iadesinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207063
BIST
'
12:027.963
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 28,66
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0227,9157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0809
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0229,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0200
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,4000
En Düşük
29,4000
12:021.722,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,70
|Açılış
|: 1.722,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:00
|AVTUR
|7,70
|6.758.243
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|65.876.194
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.246.537
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|35.912.006
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.706.392
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.362.119
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,70
|2.210.746.631
|% -0,13
|
|BRSAN
|926,40
|1.659.705.959
|% 3,61
|
|TUPRS
|140,50
|1.563.253.043
|% 0,00
|
|ASTOR
|116,70
|1.228.791.235
|% 2,28
|
|PETKM
|22,40
|1.122.245.540
|% -0,18
|
|EKGYO
|7,50
|967.807.607
|% 1,76
|
|ZOREN
|6,20
|638.325.087
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|180.365.824
|% 5,68
|
|ODAS
|12,56
|751.237.815
|% -0,32
|
|YKBNK
|18,80
|1.050.246.054
|% 0,59
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9092
|27,9139
|% 0,28
|
|Euro
|29,4532
|29,4671
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,8269
|33,9965
|% -0,14
|
|Frank
|30,7988
|30,9844
|% 0,10
|
|Riyal
|7,4188
|7,4561
|% 0,37
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-0,98
|
|Altın Gr.
|1.723
|1.723
|5,89
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.609
|11.693
|-15,00
|
|Yarım
|5.822
|5.869
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.902
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,31
|0,08
|
|B. Petrol
|89,41
|89,41
|-0,24
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15DMRGD
Yüzde 5.49 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 986, 264 adet işlem
-
12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 74 artarak (% 0.26 ) 8, 371
-
12:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AVTUR, INGRM
-
12:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, BRSAN, TUPRS
-
12:14XU100
Endeks 7, 981 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 36, 203.00 milyon TL de