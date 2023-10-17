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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.10.2023 10:29
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-17:00 QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10000 - Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 10.000 pay ve katları şeklinde alımda bulunabilirler. Katılma paylarının iadesinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207078


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVTUR 7,70 6.758.243 % 10,00  
MAALT 1.090,50 8.532.072 % 10,00  
INGRM 375,10 65.876.194 % 10,00  
IHYAY 2,31 37.246.537 % 10,00  
EKIZ 38,50 993.108 % 10,00  
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12:01 Alış Satış %  
Dolar 27,9090 27,9146 % 0,29  
Euro 29,4592 29,4727 % 0,14  
Sterlin 33,8267 33,9963 % -0,14  
Frank 30,7969 30,9825 % 0,09  
Riyal 7,4188 7,4560 % 0,37  
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12:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.921 0,66  
Altın Gr. 1.722 1.722 5,45  
Cumhuriyet 11.850 12.029 -46,00  
Tam 11.609 11.685 -23,00  
Yarım 5.823 5.865 -12,00  
Çeyrek 2.902 2.933 -5,00  
Gümüş.Ons 22,62 22,65 0,03  
Gümüş Gr. 20,28 20,30 0,07  
B. Petrol 89,72 89,72 0,07  
Seans Raporu 12:01
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