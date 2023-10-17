***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-17:00 QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10000 - Yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 10.000 pay ve katları şeklinde alımda bulunabilirler. Katılma paylarının iadesinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207079BIST