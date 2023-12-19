***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.12.2023 10:25
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Fon bu amaçla farklı piyasalarda uzun veya kısa pozisyon alarak hedefine ulaşmaya çalışır. Bu çerçevede, fon ağırlıklı olarak para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından sabit bir getiri hedeflerken hisse, bono ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alır. Fon değişen piyasa ve ekonomi koşullarına göre hangi varlık türüne hangi yönde (uzun veya kısa) ve ne oranda yatırım yapılması gerektiğini belirler. Uygun dağılım belirlendikten sonra, ilgili varlık gruplarında yatırım aracı ve menkul kıymet seçimi yapılarak fon portföyü oluşturulur. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226838
BIST
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12:287.680
En Düşük
|Değişim
|: -1,42%
|| -110,45
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.653
En Yüksek
7.786
12:2829,0903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0335
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0938
En Düşük
28,9845
12:2831,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1049
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
12:281.894,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.895,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.897,27
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler12:28
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
|
|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|21.698.590
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|216.871.775
|% 9,90
|
|ULUUN
|28,44
|151.530.908
|% 8,97
|
|FORMT
|2,70
|108.599.985
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|87.767.227
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
|
|SRVGY
|372,25
|73.842.770
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|8.035.299
|% -9,98
|
|EREGL
|42,16
|3.021.294.510
|% 0,86
|
|THYAO
|244,00
|2.505.468.302
|% -0,69
|
|ISCTR
|23,90
|1.886.176.430
|% -3,08
|
|YKBNK
|20,64
|1.533.144.945
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,46
|1.376.067.349
|% -2,39
|
|BEGYO
|3,06
|905.785.393
|% -4,67
|
|ISCTR
|23,90
|1.886.176.430
|% -3,08
|
|EKGYO
|7,15
|530.778.924
|% -2,19
|
|YKBNK
|20,64
|1.533.144.945
|% -3,10
|
|EREGL
|42,16
|3.021.294.510
|% 0,86
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0847
|29,0903
|% 0,12
|
|Euro
|31,8458
|31,8606
|% 0,33
|
|Sterlin
|36,7871
|36,9715
|% 0,41
|
|Frank
|33,4497
|33,6512
|% 0,27
|
|Riyal
|7,7315
|7,7703
|% 0,11
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,90
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|945,00
|948,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,11
|1.192,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,90
|77,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,21
|2.026,45
|% 0,66
|