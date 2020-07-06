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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

06.07.2020 22:03
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

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Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,98
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,98
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
127410,64
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 15,75
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 25,27
- Kurucu (%)
% 62,31
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 37,69
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,78
d) Diğer Giderler (%)
% 68,94
Açıklamalar

2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855328


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ORMA 6,49 735.278 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.248.872 % 10,00  
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Sterlin 8,5560 8,5989 % 0,21  
Frank 7,2627 7,3064 % 0,53  
Riyal 1,8245 1,8337 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.786 10,51  
Altın Gr. 394 394 2,01  
Cumhuriyet 2.554 2.574 19,90  
Tam 2.629 2.641 20,40  
Yarım 1.277 1.292 10,00  
Çeyrek 638 647 5,00  
Gümüş.Ons 18,26 18,30 0,28  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,07  
B. Petrol 43,11 43,11 0,31  
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