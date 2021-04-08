***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 19:55
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,55
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,23
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,23
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
43999,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 77,44
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,44
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,53
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,36
d) Diğer Giderler (%)
% 10,67
Açıklamalar
2021/1.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925799
BIST
16:131.378
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -38,33
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:138,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0339
|Açılış
|: 8,1450
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|Önceki Kapanış
|: 8,1450
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8,1726
En Düşük
8,1219
16:139,7066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0101
|Açılış
|: 9,6650
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|Önceki Kapanış
|: 9,6800
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9,7257
En Düşük
9,6635
16:13454,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,29
|Açılış
|: 454,96
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,76
BIST En Aktif Hisseler16:13
|TUREX
|14,52
|314.126
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|43.895.911
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|587.571
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.577.493
|% 9,93
|
|KRTEK
|16,65
|14.051.442
|% -10,00
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.697.102
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|196.549.234
|% -9,85
|
|EREGL
|16,10
|974.793.416
|% 1,64
|
|KRDMD
|7,19
|807.768.872
|% -3,23
|
|BJKAS
|10,86
|786.772.895
|% 6,78
|
|GARAN
|6,62
|710.664.253
|% -2,07
|
|KOZAL
|114,10
|572.705.522
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,87
|421.083.651
|% -3,11
|
|TSKB
|1,33
|250.793.664
|% -5,67
|
|DOHOL
|3,13
|563.349.166
|% -6,85
|
|YKBNK
|2,10
|285.654.998
|% -3,67
|
|KRDMD
|7,19
|807.768.872
|% -3,23
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1615
|8,1664
|% 0,42
|
|Euro
|9,7007
|9,7066
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,1679
|11,2239
|% 0,24
|
|Frank
|8,7682
|8,8210
|% 0,00
|
|Riyal
|2,1710
|2,1819
|% 0,38
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-17,80
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-32,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|-33,21
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-16,06
|
|Çeyrek
|727
|743
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|-0,34
|