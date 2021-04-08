***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 19:56
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,17
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,17
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
7916,46
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,77
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 56,04
- Kurucu (%)
% 62,04
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 37,96
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 32,39
d) Diğer Giderler (%)
% 11,57
Açıklamalar
2021/1.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925809
BIST
16:221.385
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -31,75
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:228,1684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0359
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
16:229,7120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:22455,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,84
|Açılış
|: 455,41
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:22
|TUREX
|14,52
|319.150
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|596.095
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|43.926.161
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.580.972
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.732.925
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|196.891.540
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|20.407.228
|% -9,81
|
|EREGL
|16,13
|1.003.735.187
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,20
|819.229.331
|% -3,10
|
|BJKAS
|10,90
|796.152.937
|% 7,18
|
|GARAN
|6,64
|722.501.424
|% -1,78
|
|KOZAL
|114,50
|580.155.926
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,87
|423.205.630
|% -3,11
|
|TSKB
|1,33
|250.793.664
|% -5,67
|
|DOHOL
|3,14
|572.970.733
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,11
|289.020.242
|% -3,21
|
|KRDMD
|7,20
|819.229.331
|% -3,10
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1635
|8,1684
|% 0,44
|
|Euro
|9,7040
|9,7120
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,1748
|11,2308
|% 0,30
|
|Frank
|8,7676
|8,8205
|% -0,00
|
|Riyal
|2,1710
|2,1819
|% 0,38
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-19,74
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-32,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|-33,21
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-16,06
|
|Çeyrek
|727
|743
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|-0,34
|
Seans Raporu
16:22
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16:37XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 27 altında . İşlem hacmi 13, 938.00 milyon TL de
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16:37DERHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 677 adet işlem
-
16:36DZGYO
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 354, 360 adet işlem
-
16:35ADESE
Yüzde -9.85 oranında düşüşle 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 235, 909 adet işlem
-
16:34DYOBY
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 892, 139 adet işlem