***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:08
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,95
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,95
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
166891,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 76,93
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,93
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,28
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,3
d) Diğer Giderler (%)
% 12,49
Açıklamalar
2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991739
BIST
16:542.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 34,90
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:5413,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0460
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:5415,6734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0519
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:54799,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,45
|Açılış
|: 799,76
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:54
|CLEBI
|217,80
|128.875.958
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.106.153
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.291.225
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.085.984
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.291.614
|% 9,97
|
|ELITE
|18,05
|247.700.049
|% -9,02
|
|LIDFA
|4,36
|58.165.593
|% -8,40
|
|SANEL
|6,48
|7.398.055
|% -4,71
|
|RALYH
|11,61
|27.870.505
|% -4,37
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,82
|3.447.120.279
|% 7,54
|
|GARAN
|11,85
|2.245.395.439
|% 0,85
|
|EREGL
|31,00
|1.725.923.617
|% 1,24
|
|KRDMD
|11,82
|1.684.957.642
|% 1,90
|
|SISE
|15,23
|1.669.350.071
|% 2,49
|
|YKBNK
|3,75
|1.185.733.357
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,42
|666.031.793
|% 3,42
|
|GARAN
|11,85
|2.245.395.439
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,82
|1.684.957.642
|% 1,90
|
|THYAO
|26,82
|3.447.120.279
|% 7,54
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8504
|13,8524
|% 0,33
|
|Euro
|15,6518
|15,6734
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,7516
|18,8457
|% 0,20
|
|Frank
|14,9407
|15,0307
|% -0,23
|
|Riyal
|3,6855
|3,7040
|% 0,51
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-2,57
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,87
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.288
|5.422
|-10,21
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,95
|
|Çeyrek
|1.282
|1.311
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,19
|