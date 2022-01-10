***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:08
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,38
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,38
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
286721,85
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,6
- Kurucu (%)
% 43,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 56,35
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,13
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,46
d) Diğer Giderler (%)
% 13,81
Açıklamalar
2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991741
BIST
16:222.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 35,29
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:2213,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0585
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:2215,7007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0246
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:22805,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,72
|Açılış
|: 805,02
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:22
|GEDZA
|20,04
|29.045.062
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.805.576
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.111.005
|% 9,94
|
|INTEM
|118,70
|32.362.571
|% 9,91
|
|ELITE
|18,07
|242.407.279
|% -8,92
|
|LIDFA
|4,39
|57.355.373
|% -7,77
|
|SANEL
|6,50
|7.013.633
|% -4,41
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|RALYH
|11,65
|26.357.755
|% -4,04
|
|THYAO
|26,88
|3.316.064.215
|% 7,78
|
|GARAN
|11,86
|2.131.801.289
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,80
|1.629.849.820
|% 1,72
|
|EREGL
|31,06
|1.583.041.535
|% 1,44
|
|SISE
|15,15
|1.458.604.872
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,77
|1.173.081.539
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|661.119.987
|% 2,99
|
|GARAN
|11,86
|2.131.801.289
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,80
|1.629.849.820
|% 1,72
|
|THYAO
|26,88
|3.316.064.215
|% 7,78
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8549
|13,8649
|% 0,42
|
|Euro
|15,6874
|15,7007
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,8522
|18,9468
|% 0,74
|
|Frank
|15,0339
|15,1245
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6999
|3,7184
|% 0,90
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-1,88
|
|Altın Gr.
|803
|803
|5,89
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.302
|5.441
|8,26
|
|Yarım
|2.563
|2.632
|3,99
|
|Çeyrek
|1.285
|1.316
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|0,08
|
|B. Petrol
|81,54
|81,54
|-0,21
|
Seans Raporu
16:22
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16:37PNSUT
Yüzde 6.08 oranında artışla 19.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 220 adet işlem
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16:34OZKGY
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 022 adet işlem
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16:34OZKGY
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 022 adet işlem
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16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 2 artarak (% 1.76 ) 1, 860
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16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, DOBUR, BURCE, ERBOS, GEDZA, DYOBY