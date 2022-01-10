***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:08
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
68059,53
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,57
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 59,98
- Kurucu (%)
% 49,29
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50,71
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 27,05
d) Diğer Giderler (%)
% 12,97
Açıklamalar
2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991742
BIST
15:012.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 34,55
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.068
En Düşük
2.047
15:0113,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0741
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8952
En Düşük
13,6904
15:0115,7387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0134
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
15:01803,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 5,72
|Açılış
|: 803,72
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
803,98
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler15:01
|GEDZA
|20,04
|28.995.824
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.201.522
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.725.037
|% 9,94
|
|INTEM
|118,70
|26.743.593
|% 9,91
|
|ELITE
|18,27
|205.160.433
|% -7,91
|
|LIDFA
|4,47
|54.055.732
|% -6,09
|
|SANEL
|6,39
|6.630.743
|% -6,03
|
|IHAAS
|9,98
|3.454.743
|% -4,95
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,74
|2.979.541.434
|% 7,22
|
|GARAN
|11,83
|1.784.691.927
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,82
|1.537.175.554
|% 1,90
|
|EREGL
|31,08
|1.310.893.608
|% 1,50
|
|SISE
|15,16
|1.237.761.104
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,77
|1.063.595.251
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,42
|596.168.244
|% 3,42
|
|GARAN
|11,83
|1.784.691.927
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,82
|1.537.175.554
|% 1,90
|
|THYAO
|26,74
|2.979.541.434
|% 7,22
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8645
|13,8805
|% 0,54
|
|Euro
|15,6873
|15,7387
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,7855
|18,8797
|% 0,38
|
|Frank
|14,9842
|15,0745
|% 0,06
|
|Riyal
|3,6841
|3,7026
|% 0,47
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|1,09
|
|Altın Gr.
|804
|804
|6,42
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.301
|5.435
|2,67
|
|Yarım
|2.562
|2.629
|1,29
|
|Çeyrek
|1.285
|1.315
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,11
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|-0,09
|