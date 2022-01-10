***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:12
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,71
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,71
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
10250746,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,99
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,8
- Kurucu (%)
% 45,68
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 54,32
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,52
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,36
d) Diğer Giderler (%)
% 5,33
Açıklamalar
2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991747
BIST
15:442.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 31,38
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.069
En Düşük
2.047
15:4413,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0662
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8952
En Düşük
13,6904
15:4415,7024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0229
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
15:44800,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,05
|Açılış
|: 800,36
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
804,15
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler15:44
|INTEM
|118,80
|28.604.707
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.035.403
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.018.253
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|8.208.053
|% 9,91
|
|ELITE
|18,06
|233.925.243
|% -8,97
|
|LIDFA
|4,38
|55.624.650
|% -7,98
|
|SANEL
|6,47
|6.759.897
|% -4,85
|
|IHAAS
|10,00
|4.090.619
|% -4,76
|
|RALYH
|11,60
|24.137.439
|% -4,45
|
|THYAO
|26,82
|3.137.960.062
|% 7,54
|
|GARAN
|11,83
|1.972.797.903
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,78
|1.581.582.469
|% 1,55
|
|EREGL
|30,94
|1.453.455.372
|% 1,05
|
|SISE
|15,09
|1.343.801.047
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,76
|1.113.751.236
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,40
|625.892.888
|% 2,56
|
|GARAN
|11,83
|1.972.797.903
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,78
|1.581.582.469
|% 1,55
|
|THYAO
|26,82
|3.137.960.062
|% 7,54
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8587
|13,8726
|% 0,48
|
|Euro
|15,6893
|15,7024
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,7488
|18,8429
|% 0,19
|
|Frank
|14,9601
|15,0502
|% -0,10
|
|Riyal
|3,6802
|3,6986
|% 0,36
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-1,71
|
|Altın Gr.
|800
|800
|3,17
|
|Cumhuriyet
|5.318
|5.398
|-3,00
|
|Tam
|5.289
|5.423
|-9,79
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,74
|
|Çeyrek
|1.282
|1.312
|-2,37
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,26
|81,26
|-0,49
|