***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:12
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,67
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,67
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
278918,92
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,22
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,89
- Kurucu (%)
% 46,4
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 53,6
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 18,13
d) Diğer Giderler (%)
% 5,97
Açıklamalar
2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991751
BIST
16:312.070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 37,15
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:3113,8773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0709
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:3115,6935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0318
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:31801,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,80
|Açılış
|: 801,11
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:29
|KRSTL
|4,18
|42.863.607
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.049.090
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.952.490
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.117.261
|% 9,94
|
|ELITE
|18,04
|242.949.503
|% -9,07
|
|LIDFA
|4,40
|57.577.368
|% -7,56
|
|SANEL
|6,50
|7.080.511
|% -4,41
|
|RALYH
|11,63
|26.573.061
|% -4,20
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,86
|3.358.692.272
|% 7,70
|
|GARAN
|11,84
|2.196.231.753
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,81
|1.636.090.837
|% 1,81
|
|EREGL
|31,08
|1.635.026.303
|% 1,50
|
|SISE
|15,21
|1.549.265.192
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,76
|1.175.435.346
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|661.848.959
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|2.196.231.753
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,81
|1.636.090.837
|% 1,81
|
|THYAO
|26,86
|3.358.692.272
|% 7,70
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8564
|13,8773
|% 0,51
|
|Euro
|15,6728
|15,6935
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,8151
|18,9095
|% 0,54
|
|Frank
|15,0041
|15,0945
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6940
|3,7125
|% 0,74
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,17
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,93
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.293
|5.427
|-5,43
|
|Yarım
|2.558
|2.625
|-2,63
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|-1,32
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|0,08
|
|B. Petrol
|81,54
|81,54
|-0,21
|
Seans Raporu
16:29
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-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 04 artarak (% 1.91 ) 2, 300
-
16:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, EREGL
-
16:43XU100
Endeks 2, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
16:43OZKGY
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 561, 459 adet işlem
-
16:43OZKGY
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 561, 459 adet işlem