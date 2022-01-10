***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:12
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,11
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,11
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1435009,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 54,03
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,02
- Kurucu (%)
% 66,69
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 33,31
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,99
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,22
d) Diğer Giderler (%)
% 1,78
Açıklamalar
2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991753
BIST
16:022.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 33,93
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:0213,9404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1340
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:0215,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0634
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:02799,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,27
|Açılış
|: 799,58
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
804,15
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:00
|KRSTL
|4,18
|41.441.702
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.043.058
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.353.929
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.078.501
|% 9,94
|
|ELITE
|18,07
|238.422.719
|% -8,92
|
|LIDFA
|4,37
|56.483.320
|% -8,19
|
|SANEL
|6,46
|6.799.661
|% -5,00
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.723.996
|% -4,08
|
|THYAO
|26,84
|3.199.827.426
|% 7,62
|
|GARAN
|11,86
|2.039.292.102
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,82
|1.609.063.565
|% 1,90
|
|EREGL
|31,04
|1.514.530.006
|% 1,37
|
|SISE
|15,15
|1.405.424.405
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,78
|1.148.862.148
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,42
|648.350.605
|% 3,42
|
|GARAN
|11,86
|2.039.292.102
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,82
|1.609.063.565
|% 1,90
|
|THYAO
|26,84
|3.199.827.426
|% 7,62
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8799
|13,8977
|% 0,66
|
|Euro
|15,7102
|15,7416
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,7577
|18,8517
|% 0,24
|
|Frank
|14,9606
|15,0507
|% -0,10
|
|Riyal
|3,6841
|3,7026
|% 0,47
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-1,75
|
|Altın Gr.
|799
|800
|2,21
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.287
|5.421
|-11,44
|
|Yarım
|2.555
|2.622
|-5,54
|
|Çeyrek
|1.282
|1.311
|-2,77
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,24
|81,24
|-0,51
|
Seans Raporu
16:00
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-
16:15BRKSN
Yüzde 7.65 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 388 adet işlem
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16:14KRTEK
Yüzde 6.09 oranında artışla 8.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 099 adet işlem
-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 03 artarak (% 1.95 ) 2, 301
-
16:13
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KRSTL, ARTI
-
16:13XU100
Endeks 2, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 84 üstünde . İşlem hacmi 24, 761.00 milyon TL de