***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:19
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,83
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,83
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
373002,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,35
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,1
- Kurucu (%)
% 41,06
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 58,94
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,72
d) Diğer Giderler (%)
% 4,18
Açıklamalar
2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991773
BIST
16:022.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 33,93
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:0213,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0913
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8993
En Düşük
13,6904
16:0215,7416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:02799,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,57
|Açılış
|: 799,58
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
804,15
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:02
|KRSTL
|4,18
|41.726.586
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.043.058
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.380.721
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.092.237
|% 9,94
|
|ELITE
|18,04
|239.179.757
|% -9,07
|
|LIDFA
|4,36
|56.588.247
|% -8,40
|
|SANEL
|6,47
|6.820.235
|% -4,85
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|2.739.956
|% -3,83
|
|THYAO
|26,78
|3.221.467.233
|% 7,38
|
|GARAN
|11,85
|2.059.367.260
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,80
|1.613.891.714
|% 1,72
|
|EREGL
|31,00
|1.533.676.324
|% 1,24
|
|SISE
|15,13
|1.425.333.290
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,78
|1.153.226.637
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,41
|648.685.960
|% 2,99
|
|GARAN
|11,85
|2.059.367.260
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,80
|1.613.891.714
|% 1,72
|
|THYAO
|26,78
|3.221.467.233
|% 7,38
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8799
|13,8977
|% 0,66
|
|Euro
|15,7102
|15,7416
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,7587
|18,8528
|% 0,24
|
|Frank
|14,9633
|15,0534
|% -0,08
|
|Riyal
|3,6837
|3,7022
|% 0,46
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-0,54
|
|Altın Gr.
|800
|800
|3,02
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.287
|5.421
|-11,44
|
|Yarım
|2.555
|2.622
|-5,54
|
|Çeyrek
|1.282
|1.311
|-2,77
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,26
|81,26
|-0,49
|