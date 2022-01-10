***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:19
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,36
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,55
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,55
Varsa İade Tutarı (TL)
198965,68
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
198965,68
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
80890,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 14
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 35,08
- Kurucu (%)
% 39,9
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 60,1
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,51
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,48
d) Diğer Giderler (%)
% 61,93
Açıklamalar
2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991780
BIST
17:392.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 35,01
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:3913,8723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0659
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:3915,6833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0420
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:39799,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,88
|Açılış
|: 799,19
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:39
|CLEBI
|217,80
|130.421.249
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.885.617
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|36.239.569
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.703.635
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.104.240
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.615.706
|% -9,87
|
|ELITE
|17,99
|260.836.808
|% -9,32
|
|RALYH
|11,58
|29.888.800
|% -4,61
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.959.359
|% -4,08
|
|THYAO
|27,30
|3.864.612.237
|% 9,46
|
|GARAN
|11,84
|2.408.601.149
|% 0,77
|
|EREGL
|30,98
|1.835.649.669
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,81
|1.804.788.734
|% 1,81
|
|SISE
|15,14
|1.771.225.689
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,73
|1.303.347.787
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,45
|725.929.573
|% 4,70
|
|GARAN
|11,84
|2.408.601.149
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,81
|1.804.788.734
|% 1,81
|
|THYAO
|27,30
|3.864.612.237
|% 9,46
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8649
|13,8723
|% 0,48
|
|Euro
|15,6633
|15,6833
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,7069
|18,8007
|% -0,04
|
|Frank
|14,9011
|14,9908
|% -0,50
|
|Riyal
|3,6801
|3,6985
|% 0,36
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-2,34
|
|Altın Gr.
|798
|799
|1,31
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|
Seans Raporu
17:39
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17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem
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17:53THYAO
Yüzde 8.98 oranında artışla 27.18 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 113, 500 adet işlem
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17:52DYOBY
Yüzde 9.90 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 684, 976 adet işlem
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17:49KARYE
Yüzde 7.80 oranında artışla 16.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 464 adet işlem
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 05 artarak (% 1.70 ) 1, 859