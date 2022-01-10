***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:19
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,06
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,06
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
111615,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,31
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,27
- Kurucu (%)
% 36,9
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 63,1
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,07
d) Diğer Giderler (%)
% 2,65
Açıklamalar
2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991781
BIST
15:402.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 28,81
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.069
En Düşük
2.047
15:4013,8728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0664
|Açılış
|: 24,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7100
|
13,8952
En Düşük
13,6904
15:4015,7210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0043
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
15,8050
En Düşük
15,4901
15:40800,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,99
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:38
|INTEM
|118,80
|28.352.982
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.035.102
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|40.068.603
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.932.573
|% 9,94
|
|ELITE
|18,00
|229.211.899
|% -9,27
|
|LIDFA
|4,39
|55.348.299
|% -7,77
|
|IHAAS
|9,98
|3.913.377
|% -4,95
|
|SANEL
|6,47
|6.746.239
|% -4,85
|
|RALYH
|11,62
|23.864.807
|% -4,28
|
|THYAO
|26,78
|3.118.790.770
|% 7,38
|
|GARAN
|11,84
|1.935.496.229
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,78
|1.576.164.924
|% 1,55
|
|EREGL
|30,92
|1.446.128.123
|% 0,98
|
|SISE
|15,04
|1.328.397.502
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,76
|1.111.677.082
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,40
|625.575.946
|% 2,56
|
|GARAN
|11,84
|1.935.496.229
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,78
|1.576.164.924
|% 1,55
|
|THYAO
|26,78
|3.118.790.770
|% 7,38
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8560
|13,8695
|% 0,46
|
|Euro
|15,6921
|15,7074
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,7320
|18,8260
|% 0,10
|
|Frank
|14,9432
|15,0332
|% -0,22
|
|Riyal
|3,6770
|3,6955
|% 0,28
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|2,98
|
|Altın Gr.
|802
|802
|4,40
|
|Cumhuriyet
|5.323
|5.403
|2,00
|
|Tam
|5.296
|5.430
|-2,03
|
|Yarım
|2.560
|2.627
|-0,53
|
|Çeyrek
|1.284
|1.313
|-0,49
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|0,08
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-0,47
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:53KRSTL
Yüzde 9.74 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 017, 359 adet işlem
-
15:50YATAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 819, 302 adet işlem
-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 74 artarak (% 1.35 ) 1, 852
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, ERBOS, KRSTL, DYOBY, UZERB, DOBUR, GEDZA
-
15:48
CCOLA, DOBUR, CLEBI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında