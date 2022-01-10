***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:19
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,48
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,48
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
606821,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 75,29
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,29
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 16,49
d) Diğer Giderler (%)
% 8,21
Açıklamalar
2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991782
BIST
15:032.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 35,32
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.069
En Düşük
2.047
15:0313,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0741
|Açılış
|: 13,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8952
En Düşük
13,6904
15:0315,7387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0134
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
15:03803,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 5,82
|Açılış
|: 803,12
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
803,98
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler15:03
|INTEM
|118,80
|26.730.180
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.995.824
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.199.306
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.718.917
|% 9,94
|
|ELITE
|18,26
|204.125.684
|% -7,96
|
|LIDFA
|4,45
|53.949.431
|% -6,51
|
|SANEL
|6,40
|6.621.002
|% -5,88
|
|IHAAS
|9,98
|3.454.743
|% -4,95
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,72
|2.974.756.776
|% 7,14
|
|GARAN
|11,84
|1.781.860.340
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,83
|1.530.891.006
|% 1,98
|
|EREGL
|31,08
|1.268.671.579
|% 1,50
|
|SISE
|15,15
|1.230.553.291
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,77
|1.062.783.529
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|596.155.572
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|1.781.860.340
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,83
|1.530.891.006
|% 1,98
|
|THYAO
|26,72
|2.974.756.776
|% 7,14
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8645
|13,8805
|% 0,54
|
|Euro
|15,6873
|15,7387
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,7720
|18,8661
|% 0,31
|
|Frank
|14,9732
|15,0634
|% -0,02
|
|Riyal
|3,6816
|3,7000
|% 0,40
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|1,75
|
|Altın Gr.
|804
|804
|6,42
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.301
|5.435
|2,67
|
|Yarım
|2.562
|2.629
|1,29
|
|Çeyrek
|1.285
|1.315
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,03
|0,12
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-0,08
|
Seans Raporu
15:03
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15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 17 artarak (% 1.71 ) 1, 859
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15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDZA, DOBUR, ERBOS, UZERB, YUNSA
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15:18
TEKTU, EDIP, GEDZA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:18
PKART, SANEL, BALAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:18XEUR
EURO serbest piyasada 15.63 liradan (ALIŞ) işlem