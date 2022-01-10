***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:42
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,21
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,21
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
286475,22
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,63
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,91
- Kurucu (%)
% 35,57
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 64,43
b)
16:512.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 35,67
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:5113,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0636
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:5115,6771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0482
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:51800,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,92
|Açılış
|: 800,22
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:51
|INTEM
|118,80
|34.098.075
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|128.813.667
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.277.075
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.085.984
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,11
|247.043.011
|% -8,72
|
|LIDFA
|4,36
|58.086.806
|% -8,40
|
|SANEL
|6,42
|7.341.455
|% -5,59
|
|RALYH
|11,62
|27.752.320
|% -4,28
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,82
|3.442.446.546
|% 7,54
|
|GARAN
|11,85
|2.241.922.409
|% 0,85
|
|EREGL
|31,04
|1.724.173.959
|% 1,37
|
|KRDMD
|11,82
|1.674.363.557
|% 1,90
|
|SISE
|15,24
|1.643.245.491
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,76
|1.185.551.003
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|665.748.485
|% 3,42
|
|GARAN
|11,85
|2.241.922.409
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,82
|1.674.363.557
|% 1,90
|
|THYAO
|26,82
|3.442.446.546
|% 7,54
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8509
|13,8700
|% 0,46
|
|Euro
|15,6604
|15,6771
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,7509
|18,8449
|% 0,20
|
|Frank
|14,9403
|15,0303
|% -0,24
|
|Riyal
|3,6848
|3,7033
|% 0,49
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-3,19
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,78
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.294
|5.428
|-4,41
|
|Yarım
|2.558
|2.625
|-2,60
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,19
|
Seans Raporu
16:51
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