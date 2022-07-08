***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2022 09:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,46
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,46
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1161963,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,14
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 87,87
- Kurucu (%)
% 35,44
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 64,56
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,99
d) Diğer Giderler (%)
% 3,14
Açıklamalar
2022/2.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044122
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,3162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0482
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
18:0517,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0465
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6095
En Düşük
17,4576
18:05970,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,96
|Açılış
|: 970,34
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,36
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|46,00
|10.695.445
|% 0,00
|
|ADEL
|23,48
|1.946.801
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|3.655.360
|% 0,00
|
|AEFES
|29,54
|131.028.825
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|40.522.063
|% 0,00
|
|ACSEL
|46,00
|10.695.445
|% 0,00
|
|ADEL
|23,48
|1.946.801
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|3.655.360
|% 0,00
|
|AEFES
|29,54
|131.028.825
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|40.522.063
|% 0,00
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% 0,00
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,00
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 0,00
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2929
|17,3199
|% 0,30
|
|Euro
|17,5957
|17,6029
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,7125
|20,8164
|% 0,14
|
|Frank
|17,6998
|17,8064
|% 0,34
|
|Riyal
|4,5947
|4,6177
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|2,66
|
|Altın Gr.
|967
|968
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.480
|6.601
|15,00
|
|Yarım
|3.172
|3.228
|8,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.613
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,38
|