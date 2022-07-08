***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2022 08:35
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,22
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,22
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
28815,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,5
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 64,27
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 65
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 23,58
d) Diğer Giderler (%)
% 12,14
Açıklamalar
2022/2.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044031
BIST
12:222.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,02
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:2217,3213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0533
|Açılış
|: 17,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3253
En Düşük
17,1768
12:2217,5263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0367
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:22966,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,52
|Açılış
|: 966,90
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:22
|IHAAS
|26,98
|3.236.339
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.631.712
|% 9,72
|
|FONET
|15,21
|11.440.274
|% 9,19
|
|GESAN
|51,80
|187.416.461
|% 9,05
|
|ASUZU
|167,90
|155.982.451
|% 8,74
|
|IZINV
|17,10
|4.447.183
|% -4,36
|
|ISGYO
|15,28
|63.911.056
|% -4,26
|
|GZNMI
|51,50
|12.641.854
|% -3,83
|
|MZHLD
|83,05
|8.621.233
|% -3,54
|
|RUBNS
|14,66
|354.922.906
|% -3,04
|
|THYAO
|49,38
|1.151.183.481
|% 0,37
|
|EREGL
|26,48
|556.799.521
|% 0,99
|
|SISE
|21,62
|552.927.722
|% 0,93
|
|KRDMD
|10,76
|385.225.989
|% 1,89
|
|RUBNS
|14,66
|354.922.906
|% -3,04
|
|YKBNK
|4,28
|214.919.704
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,83
|113.029.158
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,76
|385.225.989
|% 1,89
|
|ODAS
|2,87
|87.542.172
|% 1,41
|
|SISE
|21,62
|552.927.722
|% 0,93
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3135
|17,3213
|% 0,31
|
|Euro
|17,5206
|17,5263
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,6233
|20,7267
|% -0,29
|
|Frank
|17,6375
|17,7438
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5996
|4,6227
|% 0,38
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-2,86
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|21,00
|
|Tam
|6.506
|6.600
|14,00
|
|Yarım
|3.185
|3.226
|6,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.614
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,46
|