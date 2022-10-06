***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2022 15:42
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,79
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,79
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
703492,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,99
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,12
- Kurucu (%)
% 32,91
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 67,09
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,5
d) Diğer Giderler (%)
% 2,38
Açıklamalar
2022/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068188
BIST
15:343.555
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 70,16
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.555
En Düşük
3.508
15:3418,5908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0364
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
15:3418,4061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
15:341.026,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.026,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,07
BIST En Aktif Hisseler15:32
|AKENR
|3,31
|152.036.287
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|151.034.107
|% 9,95
|
|HKTM
|53,65
|73.301.966
|% 9,94
|
|KMPUR
|65,75
|204.103.328
|% 9,58
|
|ELITE
|27,44
|34.266.628
|% 9,24
|
|INFO
|9,65
|7.390.790
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.180.481
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|RODRG
|36,90
|3.935.758
|% -4,85
|
|SASA
|88,65
|4.458.526.635
|% 7,13
|
|THYAO
|84,50
|4.285.577.054
|% -0,35
|
|SISE
|29,48
|3.702.916.022
|% 3,95
|
|EKGYO
|4,29
|1.926.139.417
|% 1,66
|
|YKBNK
|8,09
|1.707.518.778
|% 3,59
|
|EKGYO
|4,29
|1.926.139.417
|% 1,66
|
|ZOREN
|4,86
|1.038.967.851
|% 2,53
|
|YKBNK
|8,09
|1.707.518.778
|% 3,59
|
|DOHOL
|5,29
|1.073.670.422
|% 3,52
|
|ISCTR
|8,30
|1.098.286.680
|% 2,09
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5728
|18,5843
|% -0,23
|
|Euro
|18,3949
|18,4157
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,8474
|20,9519
|% -0,66
|
|Frank
|18,7923
|18,9055
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9263
|4,9510
|% -0,00
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|0,67
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|0,74
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|44,00
|
|Tam
|6.887
|6.938
|-6,00
|
|Yarım
|3.356
|3.392
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.695
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|93,29
|93,29
|-0,08
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:47XU100
Endeks 3, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 94 üstünde . İşlem hacmi 48, 560.00 milyon TL de
-
15:47KERVT
Yüzde 5.08 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 136, 949 adet işlem
-
15:46GUBRF
Yüzde 6.40 oranında artışla 144.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 221, 720 adet işlem
-
15:45IZINV
Yüzde 8.49 oranında artışla 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 364, 551 adet işlem
-
15:44KMPUR
Yüzde 9.75 oranında artışla 65.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 769 adet işlem