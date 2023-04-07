***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2023 09:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,41
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,41
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1397655,32
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,34
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,07
- Kurucu (%)
% 32,95
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 67,05
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,96
d) Diğer Giderler (%)
% 1,97
Açıklamalar
2023/1 .Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133318
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
0
En Düşük
0
17:5919,2608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2809
En Düşük
19,2141
17:5921,0878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0541
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,2786
En Düşük
20,9763
17:591.243,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.243,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MIPAZ
|8,39
|23.633.837
|% 6,81
|
|RHEAG
|3,40
|1.364.282
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,34
|93.908.629
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,95
|282.189.031
|% 0,00
|
|VESBE
|10,00
|55.417.284
|% 0,00
|
|RHEAG
|3,40
|1.364.282
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,34
|93.908.629
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,95
|282.189.031
|% 0,00
|
|VESBE
|10,00
|55.417.284
|% 0,00
|
|YAPRK
|40,64
|4.838.829
|% 0,00
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 0,00
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 0,00
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,00
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2542
|19,2608
|% 0,05
|
|Euro
|21,0222
|21,0878
|% 0,26
|
|Sterlin
|23,8981
|24,0180
|% 0,14
|
|Frank
|21,2002
|21,3279
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1163
|5,1419
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,98
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.478
|8.558
|-5,00
|
|Yarım
|4.140
|4.188
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.070
|2.094
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410