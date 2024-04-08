***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )TürkçeFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiA. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİYıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 0İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 0Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 0,3Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 0,3Varsa İade Tutarı (TL)Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)3585005,95Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 30,42B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 91,27- Kurucu (%)% 33,33- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 0- Diğer (%)% 66,67b) Aracılık Komisyonları (%)% 0c) Saklama Ücreti (%)% 6,78d) Diğer Giderler (%)% 1,96Açıklamalar2024/1 .Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269657BIST