***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
11.09.2023 14:05
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi )
Türkçe
Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun, QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'na dönüştürülmesine yönelik olarak 25 Ağustos 2023 itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na resmi başvuru yapılmıştır. İzin alınması halinde sürece dair tüm gelişmeler ayrıca açıklanacaktır.
Saygılarımızla
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193700
BIST