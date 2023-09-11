***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi )TürkçeFonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun DeğiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun, QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'na dönüştürülmesine yönelik olarak 25 Ağustos 2023 itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na resmi başvuru yapılmıştır. İzin alınması halinde sürece dair tüm gelişmeler ayrıca açıklanacaktır.SaygılarımızlaQNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193700BIST