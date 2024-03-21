***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
21.03.2024 13:53
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi )
Türkçe
Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun " QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"na dönüştürülmesine yönelik olarak Kurul'a yapmış olduğumuz başvurumuz 12/03/2024 tarihi itibari ile onaylanmıştır. Yeni Hususların yürürlüğe giriş tarihi 19/04/2024 olarak belirlenmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu nun katılma payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek ve birincil piyasa işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi itibari ile Fon QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu unvanı ve yeni yönetim stratejisi ile yönetilmeye başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260956
BIST
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14:079.063
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 107,82
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.106
14:0732,1296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,2418
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,0597
14:0735,2073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,1759
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,0402
14:072.287,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 13,95
|Açılış
|: 2.287,83
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler14:05
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|28.079.650
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|ELITE
|53,25
|104.322.384
|% 9,98
|
|FMIZP
|339,25
|73.588.717
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|400.293.639
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|AKYHO
|6,34
|167.229.087
|% -9,94
|
|DERHL
|10,56
|160.163.282
|% -9,36
|
|BEGYO
|4,86
|1.013.198.395
|% -7,78
|
|THYAO
|283,25
|6.969.145.067
|% 1,80
|
|MOGAN
|22,78
|3.091.968.353
|% 5,76
|
|YKBNK
|24,82
|2.665.345.863
|% 1,72
|
|VESTL
|85,75
|1.811.012.101
|% 9,94
|
|TUPRS
|174,60
|1.735.748.502
|% 1,63
|
|BEGYO
|4,86
|1.013.198.395
|% -7,78
|
|MOGAN
|22,78
|3.091.968.353
|% 5,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.488.779.120
|% 0,28
|
|ZOREN
|5,60
|690.960.657
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,82
|2.665.345.863
|% 1,72
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1200
|32,1330
|% -0,74
|
|Euro
|35,1645
|35,2042
|% -0,51
|
|Sterlin
|42,1387
|42,3500
|% -0,34
|
|Frank
|36,9809
|37,1662
|% -0,82
|
|Riyal
|8,8046
|8,8488
|% -0,14
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,45
|25,48
|% 0,66
|
|Platin
|910,49
|913,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,72
|1.013,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.207,15
|2.207,45
|% 0,66
|