***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
22.03.2024 09:23
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi )
Türkçe
Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun " QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"na dönüştürülmesine yönelik olarak Kurul'a yapmış olduğumuz başvurumuz 12/03/2024 tarihi itibari ile onaylanmıştır. Yeni Hususların yürürlüğe giriş tarihi 19/04/2024 olarak belirlenmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu nun katılma payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek ve birincil piyasa işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi itibari ile Fon QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu unvanı ve yeni yönetim stratejisi ile yönetilmeye başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261336
BIST
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11:469.192
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 51,56
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4632,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0475
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4634,7413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1347
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:462.232,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -10,94
|Açılış
|: 2.232,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:44
|MEKAG
|66,55
|90.143.200
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.023.814
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|197.766.024
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.393.962
|% 9,98
|
|MARBL
|18,97
|85.617.779
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|107.080.147
|% -9,99
|
|EUYO
|17,81
|13.001.647
|% -7,77
|
|LOGO
|82,10
|136.013.538
|% -7,07
|
|CUSAN
|24,48
|37.115.698
|% -6,85
|
|MAKIM
|54,80
|27.259.423
|% -6,32
|
|THYAO
|290,00
|4.489.032.885
|% 1,58
|
|YKBNK
|26,46
|2.434.310.812
|% 1,85
|
|ISCTR
|11,17
|2.271.366.228
|% 0,18
|
|VESTL
|89,00
|1.951.465.613
|% 3,73
|
|AKBNK
|45,62
|1.639.921.804
|% 1,29
|
|ISCTR
|11,17
|2.271.366.228
|% 0,18
|
|YKBNK
|26,46
|2.434.310.812
|% 1,85
|
|ZOREN
|5,45
|409.825.425
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,00
|1.013.393.855
|% 3,79
|
|PETKM
|23,44
|1.030.324.029
|% 2,27
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0591
|32,0675
|% 0,13
|
|Euro
|34,6983
|34,7199
|% -0,45
|
|Sterlin
|40,7447
|40,9489
|% -1,40
|
|Frank
|35,9244
|36,1045
|% -1,24
|
|Riyal
|8,6328
|8,6761
|% -0,84
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,59
|24,63
|% 0,66
|
|Platin
|908,21
|909,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,29
|1.010,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,57
|85,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.168,49
|2.168,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:44
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