***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
25.03.2024 13:23
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi )
Türkçe
Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun " QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"na dönüştürülmesine yönelik olarak Kurul'a yapmış olduğumuz başvurumuz 12/03/2024 tarihi itibari ile onaylanmıştır. Yeni Hususların yürürlüğe giriş tarihi 19/04/2024 olarak belirlenmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu nun katılma payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek ve birincil piyasa işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi itibari ile Fon QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu unvanı ve yeni yönetim stratejisi ile yönetilmeye başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261851
BIST
'
17:089.147
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 35,52
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:0832,1470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1791
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:0834,8933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2908
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8933
En Düşük
34,5419
17:082.251,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 25,74
|Açılış
|: 2.251,55
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:08
|OYAYO
|40,48
|12.772.066
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|34.685.262
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|63.781.857
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|12.678.638
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.424.116
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.394.773
|% -9,91
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|PKART
|83,80
|142.498.647
|% -8,52
|
|THYAO
|289,00
|10.662.645.854
|% -0,77
|
|ISCTR
|11,71
|7.492.943.968
|% 6,26
|
|YKBNK
|27,82
|5.544.214.366
|% 4,43
|
|AKBNK
|47,38
|4.357.777.418
|% 3,40
|
|KCHOL
|200,70
|4.247.026.483
|% 3,03
|
|ISCTR
|11,71
|7.492.943.968
|% 6,26
|
|ODAS
|9,44
|1.928.985.049
|% 6,43
|
|YKBNK
|27,82
|5.544.214.366
|% 4,43
|
|EKGYO
|9,94
|1.453.921.468
|% -0,90
|
|PETKM
|23,96
|2.653.190.173
|% 4,45
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1448
|32,1470
|% 0,56
|
|Euro
|34,8788
|34,8933
|% 0,84
|
|Sterlin
|41,0362
|41,2419
|% -0,53
|
|Frank
|36,1646
|36,3459
|% -0,86
|
|Riyal
|8,6518
|8,6952
|% -0,93
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|911,52
|912,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,28
|1.024,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,82
|85,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,02
|2.179,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23PETKM
Yüzde 4.01 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 003, 430 adet işlem
-
17:22ASUZU
Yüzde 9.99 oranında artışla 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 364, 065 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 9, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 101, 420.00 milyon TL de
-
17:21AKENR
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 266, 771 adet işlem
-
17:20POLHO
Yüzde 4.13 oranında artışla 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 678, 486 adet işlem