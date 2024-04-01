***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
01.04.2024 09:20
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi )
Türkçe
Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun "QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"na dönüştürülmesine yönelik olarak Kurul'a yapmış olduğumuz başvurumuz 12/03/2024 tarihi itibari ile onaylanmıştır. Yeni Hususların yürürlüğe giriş tarihi 19/04/2024 olarak belirlenmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun katılma payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek ve birincil piyasa işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi itibari ile Fon "QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu" unvanı ve yeni yönetim stratejisi ile yönetilmeye başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264664
BIST
'
11:139.042
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -100,54
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.031
En Yüksek
9.259
11:1332,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0408
|Açılış
|: 32,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:1335,0365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:132.355,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 27,63
|Açılış
|: 2.355,36
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:13
|IZINV
|59,55
|41.221.702
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|53.392.379
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,52
|5.116.045
|% 9,80
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
|
|VRGYO
|40,56
|52.395.259
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|34.878.854
|% -9,98
|
|BINHO
|472,25
|407.869.939
|% -9,96
|
|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
|
|BOBET
|32,56
|111.246.118
|% -9,76
|
|THYAO
|296,25
|4.339.016.304
|% -0,50
|
|ISCTR
|11,40
|2.392.836.243
|% 2,69
|
|EKGYO
|9,17
|1.649.363.903
|% -8,02
|
|TUPRS
|175,40
|1.487.708.580
|% -0,90
|
|KCHOL
|201,80
|1.350.726.113
|% 1,31
|
|ISCTR
|11,40
|2.392.836.243
|% 2,69
|
|EKGYO
|9,17
|1.649.363.903
|% -8,02
|
|ZOREN
|5,65
|638.697.662
|% -5,04
|
|YKBNK
|28,02
|1.274.134.962
|% 2,49
|
|PETKM
|19,29
|656.947.828
|% -2,72
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4318
|32,4392
|% 0,13
|
|Euro
|35,0062
|35,0365
|% 0,00
|
|Sterlin
|41,1027
|41,3087
|% -0,88
|
|Frank
|36,1504
|36,3317
|% -0,74
|
|Riyal
|8,6897
|8,7333
|% -0,71
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,13
|25,15
|% 0,66
|
|Platin
|914,92
|916,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,24
|1.030,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,26
|87,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.257,51
|2.257,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:13
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11:29LOGO
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 80.50 lira fiyatla işlem gören hissede 430, 117 adet işlem
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11:28MOBTL
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 923, 515 adet işlem
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11:27IZENR
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 26.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 956, 983 adet işlem
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11:26XU100
Endeks 9, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 36, 861.00 milyon TL de
-
11:26FLAP
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 972, 731 adet işlem