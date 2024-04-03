***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
03.04.2024 16:09
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi )
Türkçe
Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun "QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"na dönüştürülmesine yönelik olarak Kurul'a yapmış olduğumuz başvurumuz 12/03/2024 tarihi itibari ile onaylanmıştır. Yeni Hususların yürürlüğe giriş tarihi 19/04/2024 olarak belirlenmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun katılma payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek ve birincil piyasa işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi itibari ile Fon "QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu" unvanı ve yeni yönetim stratejisi ile yönetilmeye başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266364
BIST
'
18:058.946
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,07
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
18:0531,9370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1100
|Açılış
|: 31,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,8766
18:0534,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0886
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6623
En Düşük
34,4021
18:052.352,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,05
|Açılış
|: 2.352,53
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9338
|31,9436
|% -0,32
|
|Euro
|34,5873
|34,6426
|% 0,27
|
|Sterlin
|40,2759
|40,4778
|% -0,69
|
|Frank
|35,2549
|35,4316
|% -0,72
|
|Riyal
|8,4954
|8,5380
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,80
|26,83
|% 0,66
|
|Platin
|932,91
|934,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,47
|1.018,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,59
|89,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,05
|2.293,32
|% 0,66
|