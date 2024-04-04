***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
04.04.2024 20:56
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi )
Türkçe
Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun "QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"na dönüştürülmesine yönelik olarak Kurul'a yapmış olduğumuz başvurumuz 12/03/2024 tarihi itibari ile onaylanmıştır. Yeni Hususların yürürlüğe giriş tarihi 19/04/2024 olarak belirlenmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun katılma payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek ve birincil piyasa işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi itibari ile Fon "QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu" unvanı ve yeni yönetim stratejisi ile yönetilmeye başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267736
BIST
'
17:409.129
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 183,22
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:4031,9132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0411
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:4034,7038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1035
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5605
17:402.356,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -6,93
|Açılış
|: 2.355,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:40
|DIRIT
|15,62
|4.129.725
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|76.211.721
|% 10,00
|
|DYOBY
|40,48
|105.754.454
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|113.143.667
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|46.319.396
|% 10,00
|
|EUYO
|17,39
|30.772.983
|% -9,99
|
|GEREL
|32,42
|212.938.015
|% -9,99
|
|ERSU
|44,36
|62.229.674
|% -9,98
|
|SAMAT
|42,94
|73.963.665
|% -9,98
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% -9,98
|
|THYAO
|290,00
|23.270.653.449
|% -3,33
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 7,39
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% -9,98
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 3,77
|
|AKBNK
|52,40
|4.842.651.024
|% 6,42
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 7,39
|
|ZOREN
|5,26
|1.250.285.023
|% -2,59
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 3,77
|
|VAKBN
|15,99
|2.687.119.591
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,28
|1.577.791.945
|% 3,11
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8580
|31,9037
|% -0,16
|
|Euro
|34,5643
|34,6845
|% 0,24
|
|Sterlin
|40,0144
|40,2150
|% -0,75
|
|Frank
|35,0340
|35,2096
|% -0,74
|
|Riyal
|8,4339
|8,4762
|% -0,72
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,12
|27,16
|% 0,66
|
|Platin
|938,49
|939,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,52
|1.029,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,75
|90,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.296,84
|2.297,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:59AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 374, 148 adet işlem
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR