***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
08.04.2024 15:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi )
Türkçe
Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun "QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"na dönüştürülmesine yönelik olarak Kurul'a yapmış olduğumuz başvurumuz 12/03/2024 tarihi itibari ile onaylanmıştır. Yeni Hususların yürürlüğe giriş tarihi 19/04/2024 olarak belirlenmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun katılma payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek ve birincil piyasa işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi itibari ile Fon "QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu" unvanı ve yeni yönetim stratejisi ile yönetilmeye başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270379
BIST
'
16:329.748
En Düşük
|Değişim
|: 1,34%
|| 128,74
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.749
16:3232,1205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1047
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:3235,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2895
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:322.407,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,14
|Açılış
|: 2.407,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ODINE
|75,35
|422.833.342
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|19.574.911
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|31.337.210
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|68.688.468
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.069.752
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|13.962.930
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.304.667.150
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.470,00
|249.670.224
|% -4,79
|
|THYAO
|308,75
|8.822.278.748
|% 0,49
|
|ISCTR
|12,87
|4.522.198.731
|% 0,86
|
|TUPRS
|181,10
|3.300.614.777
|% 0,78
|
|VAKBN
|17,39
|3.084.667.468
|% 4,51
|
|YKBNK
|30,66
|2.970.897.600
|% 1,52
|
|ISCTR
|12,87
|4.522.198.731
|% 0,86
|
|VAKBN
|17,39
|3.084.667.468
|% 4,51
|
|ZOREN
|5,77
|964.638.243
|% 0,35
|
|EKGYO
|10,49
|1.576.480.785
|% 6,17
|
|HALKB
|16,55
|2.339.889.009
|% 9,97
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1082
|32,1205
|% 0,33
|
|Euro
|34,9921
|35,0420
|% 0,83
|
|Sterlin
|40,5957
|40,7992
|% 0,66
|
|Frank
|35,5104
|35,6884
|% 0,38
|
|Riyal
|8,5640
|8,6069
|% 0,61
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,62
|27,65
|% 0,66
|
|Platin
|956,68
|959,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,99
|1.048,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,84
|90,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.331,51
|2.331,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:32
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16:47MEKAG
Yüzde 9.97 oranında artışla 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 574 adet işlem
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16:46XU100
Endeks 9, 746 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 83, 439.00 milyon TL de
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16:45BURVA
Yüzde 6.37 oranında artışla 145.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 775 adet işlem
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16:44YKSLN
Yüzde 8.82 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 326, 270 adet işlem
-
16:43KZBGY
Yüzde 5.07 oranında artışla 21.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 179 adet işlem