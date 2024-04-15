***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
15.04.2024 14:54
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi )
Türkçe
Fonun Sona Ermesi, Devri, Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi, Kurucusunun Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun "QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"na dönüştürülmesine yönelik olarak Kurul'a yapmış olduğumuz başvurumuz 12/03/2024 tarihi itibari ile onaylanmıştır. Yeni Hususların yürürlüğe giriş tarihi 19/04/2024 olarak belirlenmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun katılma payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek ve birincil piyasa işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi itibari ile Fon "QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu" unvanı ve yeni yönetim stratejisi ile yönetilmeye başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271855
BIST
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16:199.731
En Düşük
|Değişim
|: -0,84%
|| -82,70
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:1932,4072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0507
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:1934,5313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1021
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:192.452,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,19
|Açılış
|: 2.452,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:19
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|135.061.506
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|987.572.083
|% 9,99
|
|PKART
|81,55
|48.478.746
|% 9,98
|
|RYGYO
|30,64
|226.003.895
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.157.729
|% -9,98
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,92
|34.047.913
|% -6,95
|
|DOBUR
|160,00
|52.452.536
|% -6,76
|
|EUKYO
|27,10
|10.154.782
|% -6,55
|
|THYAO
|301,25
|9.187.513.692
|% -2,59
|
|ISCTR
|12,82
|4.399.368.228
|% -0,16
|
|YKBNK
|31,82
|4.378.313.762
|% 0,82
|
|TUPRS
|186,70
|4.150.927.585
|% -0,90
|
|AKBNK
|57,90
|3.350.631.360
|% 2,12
|
|ZOREN
|5,88
|2.125.600.215
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,82
|4.399.368.228
|% -0,16
|
|ODAS
|9,64
|1.653.326.742
|% 4,22
|
|EKGYO
|10,90
|1.619.673.954
|% 1,40
|
|YKBNK
|31,82
|4.378.313.762
|% 0,82
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4044
|32,4072
|% 0,16
|
|Euro
|34,5167
|34,5313
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,4093
|40,6119
|% 0,14
|
|Frank
|35,4320
|35,6096
|% -0,06
|
|Riyal
|8,6293
|8,6725
|% -0,13
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,64
|28,68
|% 0,66
|
|Platin
|967,89
|969,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,29
|1.032,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,70
|89,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.353,74
|2.354,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
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