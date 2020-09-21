***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )TürkçeFonun Takip Ettiği Endekse İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDJIST Borsa yatırım fonunda 3 aylık gözden geçirme kapsamında ağırlık düzeltme işlemleri 21/09/2020 itibariyle fona yansıtılmıştır.Fon kompozisyonu aşağıdaki gibidir.HİSSEAĞIRLIKAKBNK8.59%ARCLK3.46%ASELS5.70%BIMAS10.27%EREGL7.29%GARAN8.07%HALKB1.82%ISCTR4.36%KCHOL9.20%KOZAA1.44%KOZAL2.12%KRDMA0.81%KRDMD1.53%PETKM2.64%SAHOL6.00%TCELL9.24%THYAO4.31%TTKOM1.78%TUPRS5.78%VAKBN2.40%YKBNK2.96%http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876069BIST