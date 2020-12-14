***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
14.12.2020 18:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DJIST 3 aylık gözden geçirme kapsamında endekse yeni eklenen ya da endeksten çıkan hisse senedi bulunmamaktadır.
Yeni ağırlıklar için işlemler 21 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.
Yeni ağırlıklar aşağıdaki şekilde olacaktır.
Hisse
Ağırlık
AKBNK
8.87%
ARCLK
3.54%
ASELS
4.76%
BIMAS
10.04%
EREGL
8.97%
GARAN
9.17%
HALKB
4.61%
KCHOL
9.52%
KOZAA
1.16%
KOZAL
1.63%
KRDMA
0.57%
KRDMD
1.91%
PETKM
2.73%
SAHOL
6.39%
TCELL
7.58%
THYAO
4.00%
TTKOM
1.65%
TUPRS
5.71%
VAKBN
2.20%
YKBNK
3.48%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893075
BIST
18:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,85
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
18:057,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
18:059,5475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0441
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
18:05463,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 463,81
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|14,85
|529.726.123
|% 10,00
|
|VERTU
|10,67
|28.468.055
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.491.979
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,71
|733.283
|% 9,99
|
|UZERB
|46,46
|599.055
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,20
|78.129.138
|% -10,00
|
|SNPAM
|24,30
|11.121.839
|% -10,00
|
|SEYKM
|25,08
|15.082.109
|% -9,98
|
|BERA
|19,66
|220.652.006
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|4.408.001
|% -9,98
|
|GARAN
|9,66
|2.328.408.895
|% 1,36
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|THYAO
|12,55
|1.997.852.856
|% 1,13
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|ODAS
|4,01
|1.565.077.566
|% 9,86
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,06
|1.049.703.801
|% 2,00
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8397
|7,8457
|% 0,05
|
|Euro
|9,5284
|9,5423
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,4758
|10,5283
|% 1,30
|
|Frank
|8,8619
|8,9153
|% 0,89
|
|Riyal
|2,0953
|2,1058
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-10,91
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,90
|49,90
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TUPRS, YKBNK
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 96 artarak (% 1.37 ) 1, 253
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, OZKGY, SELEC, MZHLD, OZKGY, YAPRK, SELGD, VERTU, SNKRN, EPLAS
-
17:59
POLTK, NIBAS, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISATR, SUMAS, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında