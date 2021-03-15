***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )TürkçeFonun Takip Ettiği Endekse İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDJIST yıllık gözden geçirme kapsamında HALKB, KOZAA ve TTKOM endeksten çıkmış, EKGYO, SASA ve SISE endekse dahil edilmiştir. Yeni endeks 22 Mart 2021 itibariyle geçerli olacak ve yeni ağırlıklar için işlemler 22 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır. Yeni ağırlıklar aşağıdaki şekilde olacaktır. HisseAğırlıkAKBNK7.63%ARCLK3.67%ASELS4.11%BIMAS10.41%EKGYO1.80%EREGL9.30%GARAN7.60%ISCTR3.63%KCHOL10.00%KOZAL2.33%KRDMA0.62%KRDMD2.42%PETKM3.12%SAHOL5.68%SASA2.28%SISE4.09%TCELL7.24%THYAO4.14%TUPRS5.34%VAKBN1.79%YKBNK2.82%http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918260BIST