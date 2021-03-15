***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
15.03.2021 18:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DJIST yıllık gözden geçirme kapsamında HALKB, KOZAA ve TTKOM endeksten çıkmış, EKGYO, SASA ve SISE endekse dahil edilmiştir. Yeni endeks 22 Mart 2021 itibariyle geçerli olacak ve yeni ağırlıklar için işlemler 22 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır. Yeni ağırlıklar aşağıdaki şekilde olacaktır. Hisse
Ağırlık
AKBNK
7.63%
ARCLK
3.67%
ASELS
4.11%
BIMAS
10.41%
EKGYO
1.80%
EREGL
9.30%
GARAN
7.60%
ISCTR
3.63%
KCHOL
10.00%
KOZAL
2.33%
KRDMA
0.62%
KRDMD
2.42%
PETKM
3.12%
SAHOL
5.68%
SASA
2.28%
SISE
4.09%
TCELL
7.24%
THYAO
4.14%
TUPRS
5.34%
VAKBN
1.79%
YKBNK
2.82%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918260
BIST
18:051.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
18:057,5618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
18:059,0165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0381
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
18:05419,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 419,54
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|19,48
|13.255.750
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|19.586.747
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.652.006
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.701.516
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.189.997
|% 9,99
|
|POLTK
|333,90
|37.467.753
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|759.489
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.297.404
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.262.633
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.537.259
|% -9,98
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|987.076.778
|% 1,31
|
|SASA
|45,18
|942.959.816
|% 0,22
|
|OTKAR
|436,00
|886.579.974
|% 8,22
|
|EKGYO
|2,23
|441.382.017
|% -2,62
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|USAK
|2,75
|305.800.224
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,59
|861.253.625
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5582
|7,5618
|% -0,07
|
|Euro
|9,0096
|9,0165
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,4598
|10,5122
|% -0,47
|
|Frank
|8,1038
|8,1526
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0079
|2,0180
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|3,92
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|-1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LINK
Yüzde 7.05 oranında artışla 49.50 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 026 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 56 kaybederek (% -0.33 ) 1, 359
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, SANKO, BRMEN, TRILC, BJKAS, LOGO, ULAS, JANTS, UMPAS, ESEN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, UZERB, CASA, FENER