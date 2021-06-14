***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )TürkçeFonun Takip Ettiği Endekse İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDJIST 3 aylık gözden geçirme kapsamında endekse eklenen ya da endeksten çıkan hisse senedi bulunmamaktadıYeni ağırlıklar için işlemler 21 Haziran 2021 tarihinde yapılacaktır.Yeni ağırlıklar aşağıdaki şekilde olacaktır.HisseAğırlıkAKBNK7.27%ARCLK3.41%ASELS3.98%BIMAS9.99%EKGYO1.85%EREGL10.01%GARAN7.64%ISCTR3.52%KCHOL9.08%KOZAL2.48%KRDMA0.72%KRDMD2.57%PETKM3.30%SAHOL5.40%SASA2.46%SISE4.60%TCELL7.66%THYAO4.42%TUPRS5.47%VAKBN1.68%YKBNK2.48%http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942289BIST