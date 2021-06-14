***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
14.06.2021 20:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DJIST 3 aylık gözden geçirme kapsamında endekse eklenen ya da endeksten çıkan hisse senedi bulunmamaktadı
Yeni ağırlıklar için işlemler 21 Haziran 2021 tarihinde yapılacaktır.
Yeni ağırlıklar aşağıdaki şekilde olacaktır.
Hisse
Ağırlık
AKBNK
7.27%
ARCLK
3.41%
ASELS
3.98%
BIMAS
9.99%
EKGYO
1.85%
EREGL
10.01%
GARAN
7.64%
ISCTR
3.52%
KCHOL
9.08%
KOZAL
2.48%
KRDMA
0.72%
KRDMD
2.57%
PETKM
3.30%
SAHOL
5.40%
SASA
2.46%
SISE
4.60%
TCELL
7.66%
THYAO
4.42%
TUPRS
5.47%
VAKBN
1.68%
YKBNK
2.48%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942289
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0060
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4116
En Düşük
8,3031
18:0510,1866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0234
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,2046
En Düşük
10,0527
18:05503,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,13
|Açılış
|: 503,63
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.991.483
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|188.729.013
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|86.977.280
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|652.720
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.477.664
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.926.085
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.477.717
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|3.083.280
|% -8,18
|
|YAYLA
|3,97
|9.686.914
|% -7,24
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|FENER
|37,92
|703.620.240
|% 1,12
|
|EREGL
|19,43
|566.776.016
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|534.181.595
|% -0,88
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3980
|8,4015
|% 0,09
|
|Euro
|10,1826
|10,1882
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,8178
|11,8771
|% 0,09
|
|Frank
|9,3023
|9,3583
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2334
|2,2446
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-13,03
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,94
|72,94
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
-
17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem