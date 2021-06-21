***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
21.06.2021 18:52
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DJIST 3 aylık gözden geçirme kapsamında yeni ağırlıklar 21 Haziran 2021 tarihi itibariyle fon portföyüne yansıtılmıştır.
Yeni ağırlıklar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
Hisse
Ağırlık
AKBNK
7.23%
ARCLK
3.26%
ASELS
3.98%
BIMAS
10.53%
EKGYO
1.86%
EREGL
9.78%
GARAN
7.60%
ISCTR
3.50%
KCHOL
8.90%
KOZAL
2.43%
KRDMA
0.67%
KRDMD
2.40%
PETKM
3.13%
SAHOL
5.38%
SASA
2.40%
SISE
4.64%
TCELL
7.92%
THYAO
4.56%
TUPRS
5.50%
VAKBN
1.67%
YKBNK
2.42%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943452
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.399
En Düşük
1.378
18:058,7660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0287
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
18:0510,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0875
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
18:05502,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 7,08
|Açılış
|: 502,75
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|372,90
|12.546.890
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,29
|20.152.919
|% 10,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,69
|15.386.616
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|8.006.600
|% 10,00
|
|TRILC
|30,78
|171.153.918
|% -10,00
|
|METUR
|6,39
|63.966.332
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|192.962.157
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|842.825
|% -9,98
|
|DENGE
|3,31
|792.160
|% -9,81
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 2,25
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,47
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7636
|8,7660
|% 0,33
|
|Euro
|10,4509
|10,4553
|% 0,84
|
|Sterlin
|12,1743
|12,2354
|% 1,21
|
|Frank
|9,5130
|9,5703
|% 0,88
|
|Riyal
|2,3311
|2,3428
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,67
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,09
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|25,99
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|0,07
|
|B. Petrol
|74,86
|74,86
|1,35
|