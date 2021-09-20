***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
20.09.2021 18:20
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DJIST 3 aylık gözden geçirme kapsamında yeni ağırlıklar 20 Eylül 2021 tarihi itibariyle fon portföyüne yansıtılmıştır.
Yeni ağırlıklar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
Hisse
Ağırlık
AKBNK
7.24%
ARCLK
3.41%
ASELS
3.76%
BIMAS
10.03%
EKGYO
1.47%
EREGL
9.51%
GARAN
8.43%
ISCTR
3.54%
KCHOL
10.61%
KOZAL
1.87%
KRDMA
0.58%
KRDMD
2.12%
PETKM
3.30%
SAHOL
5.52%
SASA
1.92%
SISE
4.71%
TCELL
7.88%
THYAO
3.89%
TUPRS
5.72%
VAKBN
1.56%
YKBNK
2.67%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964596
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0332
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0508
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05491,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,86
|Açılış
|: 491,89
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6724
|8,6800
|% 0,38
|
|Euro
|10,1528
|10,1910
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,8109
|11,8701
|% -0,24
|
|Frank
|9,3182
|9,3743
|% 0,87
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|7,45
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,99
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,05
|74,05
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
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