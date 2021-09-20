***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )TürkçeFonun Takip Ettiği Endekse İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDJIST 3 aylık gözden geçirme kapsamında yeni ağırlıklar 20 Eylül 2021 tarihi itibariyle fon portföyüne yansıtılmıştır.Yeni ağırlıklar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.HisseAğırlıkAKBNK7.24%ARCLK3.41%ASELS3.76%BIMAS10.03%EKGYO1.47%EREGL9.51%GARAN8.43%ISCTR3.54%KCHOL10.61%KOZAL1.87%KRDMA0.58%KRDMD2.12%PETKM3.30%SAHOL5.52%SASA1.92%SISE4.71%TCELL7.88%THYAO3.89%TUPRS5.72%VAKBN1.56%YKBNK2.67%http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964596BIST