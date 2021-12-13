***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
13.12.2021 19:59
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DJIST 3 aylık gözden geçirme kapsamında endekse eklenen ya da endeksten çıkan hisse senedi bulunmamaktadır.
Yeni ağırlıklar için işlemler 20 Aralık 2021 tarihinde yapılacaktır.
Yeni ağırlıklar aşağıdaki şekilde olacaktır.
Hisse
Ağırlık
AKBNK
6.48%
ARCLK
3.61%
ASELS
4.22%
BIMAS
9.95%
EKGYO
1.41%
EREGL
10.37%
GARAN
7.16%
ISCTR
3.49%
KCHOL
9.77%
KOZAL
1.86%
KRDMA
0.64%
KRDMD
2.35%
PETKM
3.35%
SAHOL
5.53%
SASA
2.30%
SISE
6.04%
TCELL
6.90%
THYAO
4.55%
TUPRS
6.17%
VAKBN
1.23%
YKBNK
2.61%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982988
BIST
17:242.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 20,63
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:2414,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,3965
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
17:2416,6692
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,4566
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
17:24841,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 21,64
|Açılış
|: 841,26
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:24
|TETMT
|275,00
|6.080.027
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.335.645
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.177.968
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.638.766
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|109.823.760
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|MERIT
|31,14
|97.059.872
|% -9,27
|
|OYLUM
|7,67
|17.850.212
|% -8,80
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|23,84
|4.384.702.814
|% 5,58
|
|GARAN
|12,12
|3.617.176.192
|% -0,33
|
|KRDMD
|11,83
|3.132.063.077
|% 1,20
|
|SISE
|16,33
|2.552.830.590
|% -1,57
|
|YKBNK
|3,85
|1.940.545.927
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,67
|1.434.084.240
|% -0,74
|
|YKBNK
|3,85
|1.940.545.927
|% -1,28
|
|TSKB
|1,67
|848.123.763
|% -1,76
|
|SKBNK
|1,23
|457.537.252
|% -2,38
|
|GARAN
|12,12
|3.617.176.192
|% -0,33
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7833
|14,7928
|% 2,75
|
|Euro
|16,6495
|16,6692
|% 2,82
|
|Sterlin
|19,5408
|19,6388
|% 2,97
|
|Frank
|15,9202
|16,0161
|% 2,65
|
|Riyal
|3,9288
|3,9485
|% 2,70
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,01
|
|Altın Gr.
|840
|840
|20,52
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,21
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,42
|