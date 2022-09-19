***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
19.09.2022 16:00
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DJIST 3 aylık gözden geçirme kapsamında yeni ağırlıklar 19 Eylül 2022 tarihi itibariyle fon portföyüne yansıtılmıştır.
Yeni ağırlıklar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
Saygılarımla.
Hisse
Ağırlık
AKBNK
6.49%
ARCLK
3.06%
ASELS
3.39%
BIMAS
9.38%
EKGYO
1.50%
EREGL
7.39%
FROTO
4.30%
GARAN
2.11%
ISCTR
5.19%
KCHOL
9.36%
KOZAL
1.46%
KRDMA
0.37%
KRDMD
1.70%
PETKM
2.99%
SAHOL
6.34%
SASA
4.15%
SISE
6.25%
TCELL
4.77%
THYAO
9.04%
TUPRS
7.21%
YKBNK
3.45%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063979
BIST
18:053.278
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 77,96
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
18:0518,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
18:0518,3161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0145
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
18:05979,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,24
|Açılış
|: 979,90
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HDFGS
|2,75
|94.617.614
|% 10,00
|
|AYEN
|26,18
|202.771.206
|% 10,00
|
|ISKUR
|770.000,00
|770.000
|% 10,00
|
|ATSYH
|138,70
|19.782.975
|% 9,99
|
|BRYAT
|641,80
|173.426.984
|% 9,99
|
|TSKB
|3,97
|25.486.312
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.767.070
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|5.284.481
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.959.022
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|THYAO
|72,45
|4.834.625.842
|% 5,38
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|GARAN
|20,14
|4.539.627.016
|% 2,70
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|EKGYO
|4,01
|2.587.255.683
|% 1,78
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|YKBNK
|7,16
|3.551.645.042
|% 6,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3040
|18,3102
|% 0,09
|
|Euro
|18,3070
|18,3238
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,8085
|20,9129
|% -0,06
|
|Frank
|18,9146
|19,0285
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8535
|4,8779
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-11,44
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,96
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.667
|6.775
|-14,00
|
|Yarım
|3.249
|3.300
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.651
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|-0,20
|
|B. Petrol
|90,28
|90,28
|-1,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BOBET
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 313, 066 adet işlem
-
17:57TCELL
Yüzde 4.13 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 455, 379 adet işlem
-
17:56YATAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 18.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 484, 542 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 98 artarak (% 1.89 ) 3, 506
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, HALKB, ISCTR