***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.02.2020 11:11
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
QNB Finans Portföy Opal Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi pdf. formatında ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821634
BIST
11:26114.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -17,21
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.857
11:266,1484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,1460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1588
En Düşük
6,1376
11:266,6909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,6993
En Düşük
6,6789
11:26325,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,30
|Açılış
|: 325,32
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
325,87
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,86
|20.413.023
|% 17,19
|
|OYAYO
|2,94
|13.012.468
|% 14,84
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|TLMAN
|12,69
|12.416.484
|% 10,25
|
|BALAT
|2,48
|313.975
|% 9,73
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|POLTK
|67,85
|9.167
|% -8,56
|
|BJKAS
|2,72
|8.236.416
|% -6,85
|
|TSPOR
|6,00
|21.224.305
|% -6,40
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|ASELS
|30,10
|768.612.723
|% 3,29
|
|THYAO
|13,13
|700.175.985
|% -2,60
|
|IPEKE
|10,71
|162.921.737
|% 4,39
|
|ALGYO
|19,35
|155.381.156
|% 9,57
|
|ODAS
|2,19
|143.206.708
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|143.206.708
|% 0,46
|
|KARSN
|2,00
|122.743.373
|% 3,09
|
|THYAO
|13,13
|700.175.985
|% -2,60
|
|IHLGM
|1,32
|61.637.170
|% 0,76
|
|CEMAS
|1,29
|44.843.002
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9557
|7,9956
|% -0,07
|
|Frank
|6,2811
|6,3189
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6335
|1,6417
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|18,66
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,13
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|53,92
|53,92
|-0,34
|