***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.03.2020 13:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
QNB Finans Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesi pdf. formatında ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830332
BIST
13:4686.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -237,94
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
13:466,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0658
|Açılış
|: 6,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
13:467,1139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0774
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
13:46313,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,13
|Açılış
|: 313,40
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|985.620
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.252.800
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|ADNAC
|1,88
|2.048.388
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|259.785
|% 9,90
|
|UZERB
|1,62
|20.887
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.013
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|24.804
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.088.500
|% -9,97
|
|MAALT
|51,25
|909.887
|% -9,93
|
|THYAO
|8,11
|572.855.303
|% 1,63
|
|ASELS
|22,16
|429.446.741
|% 0,82
|
|GARAN
|8,29
|367.465.450
|% -1,19
|
|ISCTR
|5,13
|282.044.699
|% -1,16
|
|TSPOR
|2,50
|177.277.648
|% -7,41
|
|ODAS
|1,21
|98.902.037
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,03
|151.371.278
|% -0,98
|
|THYAO
|8,11
|572.855.303
|% 1,63
|
|TSPOR
|2,50
|177.277.648
|% -7,41
|
|IHLGM
|0,79
|44.726.590
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7365
|7,7753
|% 0,63
|
|Frank
|6,7173
|6,7577
|% 1,32
|
|Riyal
|1,7171
|1,7257
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.497
|1.498
|-31,00
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.083
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.076
|2.129
|0,55
|
|Yarım
|1.003
|1.030
|0,27
|
|Çeyrek
|503
|515
|0,13
|
|Gümüş.Ons
|12,37
|12,41
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,97
|27,97
|-0,76
|