***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQnb Finans Portföy 3. Serbest (Döviz) Fon ‘un 06-10 Nisan arasında gerçekleştirilmesi planlanan talep toplama dönemi, Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar sebebi ile Mayıs ayına ertelenmiştir. Talep toplamak için belirlenecek yeni tarihler ilerleyen günlerde duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833255BIST